Oud-voetballer en trainer Erik Stokkers overleden

Stokkers kwam in de jaren ‘80 over van Rohda Raalte naar HSC’21. De Haaksbergse ploeg behoorde in die dagen tot de top van de hoofdklasse. In 1989 maakte hij in de kampioenswedstrijd tegen De Bataven de winnende goal. Na zijn voetballoopbaan werd hij trainer. Stokkers stond onder meer aan het roer bij HSC’21 en Losser en was ook werkzaam in de opleiding van FC Twente. Zijn zoon Mart speelde voor zijn verhuizing naar Utrecht ook in het eerste elftal van HSC’21.