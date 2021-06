Oude bekende keert terug bij Excelsior’31

Kunstgras­vel­den DES en Hulzense Boys zeker niet voor 1 juli vervangen: Hellen­doorn wacht op oordeel KNVB over non-in­fill velden

11 mei NIJVERDAL - De voetbalclubs Hulzense Boys en DES moeten voor aanvang van het voetbalseizoen 2021/2022 een kunstgrasveld hebben dat onder alle weersomstandigheden goed bespeelbaar is. Sportwethouder Henk Nijhof houdt vast aan die gedane belofte. Maar of de huidige non-infillvelden blijven is nog maar zeer de vraag.