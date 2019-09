‘Overal gaat het over de Achterhoekse derby’

Jullie zijn niet al te best aan het seizoen begonnen, toch?

“Inderdaad. Het eerste duel bij Halsteren verloren we met 4-2 en vorige week hebben we thuis met 2-0 verloren van UDI’19. Het is voor mij allemaal nieuw hier, maar voetballen in de hoofdklasse is eigenlijk voor de hele club nieuw. Voor de selectie, voor de staf. Het is nog even aftasten.”



Hoe bevalt het jou persoonlijk in Lichtenvoorde?

,,Het gaat prima. Ik heb een goede indruk van de club gekregen. Dat had ik vooraf al, maar dat gevoel heeft de club bevestigd. We hebben een goede groep, leuke trainers en ik kan lekker op hoog niveau voetballen. In de derde divisie was alles iets professioneler en werd er wat meer gevraagd, maar verder is de hoofdklasse vergelijkbaar. De afstanden zijn dit jaar alleen nóg verder dan vorig seizoen met HSC...”