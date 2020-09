Overtuigend begin VV Hellendoorn: ‘Deze zege is voor Henk’

Heel even roept Sportpark De Voordam beelden op van Anfield Road. Waar de spelers van Liverpool al sinds jaar en dag het veld betreden onder de klanken van het You'll Never Walk Alone, hebben de voetballers van Hellendoorn en SVVN diezelfde eer. Het voetbalnummer bij uitstek is een eerbetoon aan de afgelopen woensdag overleden Henk Olthof. Voor de Hellendoornse ondernemer, supporter en hoofdsponsor van Hellendoorn, wordt enkele ogenblikken later een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen.