Overwerk DETO (opnieuw) niet voor niets

Trainer Jos van der Veen meldt zich maandagavond in Doetinchem voor een informatieavond bij z’n nieuwe club DZC’68. Het seizoen 2018/2019 bij DETO en zijn periode in Vriezenveen zitten er nog maar net op, of de blik gaat al naar de klus bij de eersteklasser in de Achterhoek voor 2019/2020.