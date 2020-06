Overzicht: belangrijke data in het amateurvoetbal

Terug in de tijd: RSC viert promotie ook in Ootmarsum

16:27 Geen amateurvoetbal meer dit seizoen vanwege het coronavirus, dus nog maar een keer terug in de tijd. Ongeveer een jaar geleden dwong dorpsclub RSC voor maar liefst 1500 toeschouwers in de nacompetitie promotie af door in de finale de derby te winnen van KOSC. Hieronder het verslag van destijds.