Overzicht: clubs op jacht naar de eerste prijs in het amateurvoetbal

ENSCHEDE - In de derde klasse A (Grol) en vierde klasse A (KOSC) van het amateurvoetbal is de winnaar van de eerste periodetitel al bekend, in veel overige competities valt komend weekeinde de beslissing.

Welke regionale clubs pakken na acht speelrondes (het einde van de eerste periode) de eerste prijs van het seizoen en verzekeren zich van de nacompetitie om promotie? Een rondje langs de verschillende competities. Alvast goed om te weten: bij een gelijke eindstand is het doelsaldo beslissend!

Zaterdagvoetbal

Hoofdklasse A

Stand bovenin

AZSV 9-22 (19-8)

Sportlust’46 9-19 (21-6)

DHSC (23-13)

Programma zaterdag: Achilles Veen – AZSV (14.30u), Capelle – Sportlust’46 (14.30u), DHSC – Rijsoord (14.30u)

Een historisch moment voor AZSV is aanstaande: een periodetitel in de hoofdklasse. Dat lukte de club uit de Achterhoek nog nooit. Een punt tegen subtopper Achilles Veen volstaat, dan hoeft AZSV niet naar de uitslagen op andere velden te kijken. Winnen zou natuurlijk nog mooier zijn voor de Aaltenaren. In de hoofdklasse(n) gaan de periodes over tien wedstrijden.

Volledig scherm SVZW staat bovenaan in de eerste klasse D. © Orange Pictures

Eerste klasse D

Stand bovenin

SVZW 7-18 (27-9)

DFS 7-16 (13-7)

Programma zaterdag: Bennekom – SVZW (15.00u), DFS – DOS’37 (14.30u)

Na de degradatie afgelopen seizoen uit de hoofdklasse wil SVZW een niveau lager meedoen om de prijzen. Van de zeven duels tot nu toe won de ploeg er zes, alleen uit bij DFS werd verloren. Bij een zege zaterdag tegen het eveneens hooggeklasseerde Bennekom (derde) is de periodetitel sowieso binnen. Een gelijkspel (en winst DFS) volstaat waarschijnlijk ook, omdat SVZW een veel beter doelsaldo heeft dan de achtervolger. DFS speelt thuis bij middenmoter DOS’37, de ploeg uit Vriezenveen kan SVZW eventueel nog een handje helpen. Maar in eerste instantie heeft SVZW het lot in eigen hand.

Volledig scherm Hulzense Boys: koploper in 2H. © Orange Pictures

Tweede klasse H

Stand bovenin

Hulzense Boys 7-16 (23-9)

WVF 7-16 (16-12)

Sparta Enschede 7-15 (20-7)

Programma zaterdag: IJVV – Hulzense Boys (14.30u), Enter Vooruit – WVF (14.30u), Sparta Enschede – VSCO (14.30u)

Het doelsaldo kan zo maar eens de beslissing brengen in deze competitie. Hulzense Boys heeft in aanloop naar het uitduel bij nummer zeven IJVV de beste papieren. Sparta Enschede verloor als enige in deze competitie nog niet, maar zit door drie gelijke spelen wel in de wachtkamer.

Volledig scherm Hellendoorn verspeelde vorige week de koppositie en moet voor de periodetitel hopen op een misstap van De Esch en zelf winnen van Bergentheim. © Orange Pictures

Derde klasse D

Stand bovenin

De Esch 7-18 (21-11)

Hellendoorn 7-16 (16-10)

Bergentheim 7-15 (22-15)

Programma zaterdag: De Esch – ON Almelo (14.30u), Hellendoorn – Bergentheim (14.30u)

De nederlaag van afgelopen weekeinde tegen Wilhelminaschool was een dure voor Hellendoorn. De Esch won wel in een spektakelstuk (6-5 van ASV) en nam de koppositie over. De Esch heeft de beste papieren en nog maximaal een concurrent omdat Hellendoorn en Bergentheim elkaar treffen.

Vierde klasse E

Stand bovenin

ATC’65 7-18 (25-8)

Blauw Wit’66 6-16 (16-6)

Daarlerveen 7-16 (29-8)

GFC 7-15 (36-11)

Programma zaterdag: De Zweef – ATC’65 (14.45u), Heracles – Blauw Wit’66 (14.00u), MVV’69 – Daarlerveen (14.30u), SV Rijssen – GFC (14.30u)

De kans is reëel dat de beslissing, tenzij Blauw Wit’66 zaterdag verliest, in deze competitie pas over een week valt. Blauw Wit speelt over een week het inhaalduel tegen DRC.

Vierde klasse F

Stand bovenin

Berghuizen 7-18 (25-12)

Sportlust Gl. 7-17 (22-7)

Eilermark 7-16 (23-7)

Programma zaterdag: Berghuizen – FC Winterswijk (14.30u), SC Enschede – Sportlust Gl. (15.00u), Eilermark – Rigtersbleek (14.30u)

De eerste prijs is in aantocht voor Berghuizen na de overstap deze zomer van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. De ploeg kan de klus thuis tegen nummer voorlaatst FC Winterswijk klaren. In theorie heeft Rigtersbleek, vijfde op de ranglijst op zes punten achterstand maar een duel minder gespeeld, ook nog een kans op de periode. Maar dan moet Berghuizen zaterdag sowieso verliezen.

Volledig scherm FC Suryoye verloor nog niet dit seizoen. © Reinier van Willigen

Zondagvoetbal

Tweede klasse J

Stand bovenin

FC Suryoye 7-19 (20-6)

Columbia 7-18 (27-12)

Programma: WSV – Columbia (zaterdag, 19.00u), FC Suryoye – Achilles’12 (zondag, 14.00u)

Mocht Columbia zaterdag verliezen, dan is de Enschedese koploper FC Suryoye al zeker van de eerste periodetitel. Suryoye staat een punt voor op Columbia en komt zondag thuis in actie tegen Achilles’12. Bij een zege van Suryoye is de periodetitel sowieso een feit.

Vierde klasse B

Stand bovenin

Markelo 7-18 (18-9)

Reünie 6-16 (16-6)

Programma zondag: VIOS Beltrum – Markelo (14.00u), Hector – Reünie (14.00u)

In deze klasse zou het zo maar kunnen dat pas op 22 december de periodekampioen bekend is. Reünie haalt dan in tegen BSC Unisson. De ploeg uit Boekelo heeft de beste papieren, twee zeges volstaan voor een feestje rond kerst.

Volledig scherm VV Holten komt zaterdag al in actie. De ploeg is nog volop in de race voor de periodetitel. © Reinier van Willigen

Vierde klasse G

Stand bovenin

ABS 7-19 (23-3)

Holten 6-16 (28-8)

Programma: Holten – Enter (zaterdag, 17.00u), Nieuw Heeten – ABS (zondag, 14.00u)