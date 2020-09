Overzicht: (nog) geen degradatie in de vierde klasse zondagvoetbal

ENSCHEDE - De KNVB heeft de promotie- en degradatieregeling in het amateurvoetbal voor komend seizoen bekendgemaakt. Opvallend: in de vierde klasse zondag is er (vooralsnog) geen sprake van degradatie.

„Dit heeft te maken met de lopende onderzoeken inzake het zaterdag-/zondagvoetbal”, aldus de KNVB. „Aansluitend zal de komende maanden worden onderzocht of het in dit kader gewenst is om een aanpassing van de piramide door te voeren.”

De afgelopen jaren maakten er steeds meer teams de stap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Het aantal ploeg in de vijfde klasse is nog maar beperkt. Voor de vijfde klasse is er ook nog geen promotieregeling bekend.

Promotie/degradatie zaterdagvoetbal

1e klasse D

• De kampioen promoveert naar de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.

• De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C en E alsmede de herkansingselftallen van de hoofdklassen A en B spelen voor een plaats in de hoofdklasse.

• De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de 2e klassen G en H volgens een hiervoor vastgesteld schema wedstrijden in het kader van de nacompetitie voor 1 plaats in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De nummers 14 degraderen naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

2e klasse G en H

• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zaterdagvoetbal..

• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van de 1e klasse D wedstrijden in de nacompetitie voor 1 plaats in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De nummers 14 degraderen naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

3e klasse A t/m D

• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van de 2e klasse G en H een nacompetitie voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse spelen volgens een vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 4e klassen een nacompetitie voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De nummer 14 van de 3e klasse A t/m D degraderen naar de 4e klasse van het zaterdagvoetbal.

4e klasse A t/m G

• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

• De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m F spelen volgens een vastgesteld schema samen met de herkansers van de 3e klassen voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

Promotie/degradatie zondagvoetbal

1e klasse E

• De kampioen promoveert naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal.

• De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en F alsmede de herkansingselftallen van de hoofdklassen A en B spelen voor een plaats in de hoofdklasse.

• De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats in de 1e klasse van het zondagvoetbal.

• De nummer 14 degraderen naar de 2e klasse van het zondagvoetbal.

2e klasse I en J

• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zondagvoetbal.

• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van de 1e klasse E promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats in de 1e klasse van het zondagvoetbal.

• De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal.

• De nummers 14 degraderen naar naar de 3e klasse van het zondagvoetbal.

3e klasse A t/m D

• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal.

• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal.

• De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A t/m G promotie-/degradatiewedstrijden voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.

• De nummers 14 degraderen naar de 4e klasse zondagvoetbal.

4e klasse A t/m G

• De kampioenen naar de 3e klasse van het zondagvoetbal.

• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van de 3e klassen A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.

• Ten aanzien van de degradatie en de eventueel te spelen nacompetitie voor teams uit de 4e klasse is vooralsnog geen regeling beschreven. Dit heeft te maken met de lopende onderzoeken inzake het zaterdag-/zondagvoetbal. Aansluitend zal de komende maanden worden onderzocht of het in dit kader gewenst is om een aanpassing van de piramide door te voeren.

5e klasse A t/m E

• Ten aanzien van de promotie en de eventueel te spelen nacompetitie voor teams uit de 5e klasse is vooralsnog geen regeling beschreven. Dit heeft te maken met de lopende onderzoeken inzake het zaterdag- en zondagvoetbal. Aansluitend zal de komende maanden worden onderzocht of het in dit kader gewenst is om een aanpassing van de piramide door te voeren.

Bron: KNVB