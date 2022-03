Overzicht: ook komend weekeinde afgelastingen in het amateurvoetbal

De Zweef grijpt de macht op sportpark Gagelman

NIJVERDAL - Randolph de Fretes, trainer van DES, was compleet beduusd, zijn opponent Niels Kolkman van De Zweef blij met het resultaat maar zwaar ontevreden over de uitvoering. De emoties vlogen zaterdagmiddag alle kanten op nadat Delano Wippert de strijd om sportpark Het Gagelman diep in blessuretijd besliste: 0-1.

6 maart