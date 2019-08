Overzicht: periodetitels in het amateurvoetbal

EN VERDER?

- Eindigen in een periode teams gelijk, dan is het doelsaldo van de betreffende periode van doorslaggevende betekenis. Is dit ook gelijk, dan is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is dit ook gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie.

- Als de periodekampioen van een periode ook in een andere periode bovenaan eindigt, dan wordt de nummer twee van die periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.

- Voor klassen met een oneven aantal teams gaat de derde periode naar de ploeg in de eindstand zonder periodetitel.