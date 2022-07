Overzicht: wie traint dit seizoen waar in het amateurvoetbal?

En toen was daar afgelopen week het bericht van voetbalclub Vosta. De vijfdeklasser uit Enschede heeft Manuel Simbula aangesteld aangesteld als trainer voor komend seizoen. Daarmee weten 132 van de 134 clubs uit het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia wie er in 2022/2023 voor de groep staat. In het zaterdagvoetbal (56 clubs) zijn alle plekken bezet, in het zondagvoetbal is er alleen bij tweedeklasser FC Suryoye-Mediteraneo en vijfdeklasser Buurse nog geen duidelijkheid. Die gaat er op korte termijn komen, zo laten beide clubs weten.