Pakt FC Berghuizen een titel bij het afscheid van zondag?

Berghuizen kan dit seizoen vrijblijvend aan de competitie meedoen. Een titel? Een ticket voor de nacompetitie? Plek zeven? Hekkensluiter? Het maakt eigenlijk niets uit voor de club uit Oldenzaal. Berghuizen stapt na dit seizoen immers over naar het zaterdagvoetbal. Daarin zal de ploeg van verdediger Joost Broeker op het laagste niveau moeten instappen. Een kampioenschap of periodetitel levert niets op. Maar dat maakt Broeker niet zoveel uit. Hij en zijn ploegmaten willen iets van dit seizoen maken. "We willen het laatste jaar op zondag goed afsluiten", zegt de 29-jarige inwoner van Oldenzaal.