Pas op de plaats voor ambitieus UDI

De lijst met selectiespelers van UDI zal door veel clubs op dit niveau met enige jaloezie worden bekeken. Eerlijk is eerlijk: kwaliteit genoeg bij de club uit Enschede-Zuid. Dat was de afgelopen jaren wel eens anders. De ploeg kreeg dit seizoen een flinke kwaliteitsinjectie met de komst van Tim Pothast, Kevin Spanjaard, Kevin van Weersel en Stan Nagenborg. Stuk voor stuk jongens die een verleden hebben in de top van het amateurvoetbal of zelfs even aan het profvoetbal mochten ruiken. Tel daarbij op de jarenlange ervaring van spelers als Dave van der Molen en Roy Jansen en je mag toch verwachten dat UDI dit seizoen, net als vorig jaar, een serieuze titelkandidaat is. De club opereerde qua prestatievoetbal jarenlang in de schaduw van de - vaak veel grotere - clubs in de omgeving. Maar met het verval van clubs als Victoria'28 en Enschedese Boys is nu voor UDI de tijd rijp dit gat in te vullen. Toch lijkt zomaar even prinsheerlijk kampioen worden zeker geen gegeven.