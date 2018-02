Patrick Gerritsen doet mee bij DSVD: 'Ik hou van voetbal'

Sportlust Glanerbrug en RSC Rossum gooien met modder na late afgelasting

18 februari ROSSUM - De selectie van Sportlust Glanerbrug was zondagmiddag al in Rossum, toen bekend werd dat het duel tegen thuisploeg RSC alsnog niet doorging. Zowel het hoofdveld als kunstgrasveld was niet bespeelbaar.