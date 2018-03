Pelupessy stapt per direct op bij Hengelo: 'Hoop op schokeffect'

ZONDAG 4AHENGELO - Hengeloër Michael Pelupessy is niet langer hoofdtrainer bij vierdeklasser HVV Hengelo. De coach besloot zondag de stekker eruit te trekken. Hij kon de groep naar eigen zeggen niet meer voldoende motiveren en stapt daarom per direct op.

Pelupessy is een echte clubman. Hij voetbalt zelf ook nog bij HVV, bij de veteranen. Vorig seizoen nam Pelupessy het stokje over van de ontslagen trainer Peter Slotman. ''Ik stapte destijds in om de club te helpen. Ambitie om verder te gaan als hoofdtrainer heb ik echter nooit gehad'', zegt hij.

Motivatieproblemen

Toch bleef Pelupessy afgelopen zomer. Hij begon het seizoen prima met Hengelo. De afgelopen zes wedstrijden gingen echter allen verloren. ''We zijn in een vrije val geraakt, de motivatie was de afgelopen weken ver te zoeken'', zegt de coach. ''Tegen Sportlust Glanerbrug was die nog wel honderd procent en verlies je op basis van kwaliteit, maar in andere wedstrijden hebben we onszelf tekort gedaan. Je probeert er als trainer alles uit te halen, maar op een gegeven moment werkt het niet meer. Ik heb niet het gevoel dat ik de groep nog kan motiveren. Als clubman was het des te moeilijker om te stoppen. Een buitenstaander was denk ik al eerder gestopt.''

Geen verrassing

Bij de spelersgroep kwam het vertrek van Pelupessy niet uit de lucht vallen. ''Het komt niet als verrassing'', zegt één van de spelers. Hij wil niet met zijn naam genoemd worden. ''Maar je wil niet weten hoeveel gesprekken we al hebben gevoerd. We hebben al een aantal keer om tafel gezeten.''

''Michael is geen trainer'', vervolgt de speler. ''Michael is een heel goede kerel, als mens kunnen we ook allemaal goed met hem, maar als trainer kon hij ons niet beter maken.''

Schokeffect

Pelupessy verlaat de club niet, want hij blijft er onder andere voetballen bij het 45-plus-team. ''Ik hoop het beste voor de club. Wie weet dat ik voor een schokeffect heb kunnen zorgen. Ik blijf het eerste zeker volgen, maar komende zondag blijf ik thuis. Dat lijkt me verstandig.''