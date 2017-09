Pelupessy wil met HVV Hengelo uit de gevarenzone blijven

VOORBESCHOUWING Voorbeschouwing amateurvoetbal: re­van­che­ge­voe­lens en vuurdoop in de tweede klasse

11:34 We tellen deze week af naar het begin van een nieuw seizoen amateurvoetbal. Voor bijna alle clubs die uitkomen in de eerste tot en met de vijfde klasse vinden zaterdag of zondag de eerste wedstrijden plaats. Een aantal clubs debuteert op het niveau waar ze komend seizoen actief zullen zijn. Andere clubs acteren al jaren in de krochten van het amateurvoetbal. Welke clubs zien we terug in de tweede klasse?