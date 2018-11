Peppels grote man bij verrassende zege DETO, SVZW onderuit tegen AZSV

VRIEZENVEEN - Kevin Peppels van DETO had met drie goals een belangrijk aandeel in de zege tegen hoogvlieger ACV Assen: 4-2. Excelsior won ook (2-1) en SVZW verloor met 4-2 bij AZSV.

DETO had na dertien minuten een 2-0 voorsprong in handen, maar even later was het alweer 2-2. De tweede helft was de helft van Peppels. Hij vond twee keer het net en kreeg in de slotfase een publiekswissel.

DETO - ACV Assen 4-2 (3-2).

Score: 10. Peppels 1-0, 13. Talens 2-0 (e.d.), 14. Van der Heide 2-1, 16. Van der Heide 2-2, 46. Peppels 3-2, 60. Peppels 4-2.

DETO: Stopel, Nijhuis, Kram, Koetsier, Matti, Shayesteh, Vijfhuizen (25. Booijink), Kaya, Peppels (90. Exterkate), Nahrwold, Aman (87. Wesselink).

Excelsior’31

De thuisploeg kwam snel op voorsprong via een vrije trap van Hakim Ezafzafi. Kort daarna maakte de aanvaller bijna zijn tweede van de middag, de bal belandde op de paal. Het beter spelende Excelsior wist andere kansen ook niet te verzilveren, waardoor een 1-0 ruststand op het scorebord stond. In het tweede bedrijf was het krachtsverschil minder groot en werd het na 76 minuten 1-1. Invaller Cem Köse zorgde ervoor dat de roodhemden uit Rijssen toch de drie punten in eigen huis hielden.

Excelsior’31 - Berkum 2-1 (1-0).

Score: 5. Ezafzafi 1-0, 76. Bacuna 1-1, 82. Köse 2-1.

Excelsior’31: Koetsier, Zwiers, Krijns, Ten Have, Baysoy, M. Gerritsen Mulkes, Penterman, Maat, Boeloerditi (17. Köse), Ezafzafi, Groothuis (78. Smoes).

SVZW verliest van AZSV

De toeschouwers zagen één goal in de eerste helft, Robin Thuss van AZSV benutte in de achtste minuut een strafschop. Hoe anders was de tweede helft qua doelpunten. Het team uit Aalten verdubbelde snel de voorsprong, waarna Deniz Sahbaz in drie minuten de stand gelijktrok. Joost Rasing hielp AZSV aan een zege door twee goals te maken.

AZSV - SVZW 4-2 (1-0).

Score: 10. Thuss 1-0 (pen.), 46. Nieuwboer 2-0, 51. Deniz Sahbaz 2-1, 54. Sahbaz 2-2, 62. Rasing 3-2, 70. Rasing 4-2.