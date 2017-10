Perfecte middag voor ON tegen concurrent Bergentheim

0p voorhand leek het duel tussen Oranje Nassau en Bergentheim alle ingrediënten te bevatten om een echte kraker te worden. Beide teams wonnen tot dusver al hun wedstrijden. Bergentheim incasseerde daarbij nog geen enkel doelpunt en wist er zelf al 25 tegen de touwen te jagen. Tegenstanders die elkaar weinig ontlopen, zo leek het. Een redelijk druk sportpark Ossenkoppelerhoek maakt zich zaterdag dan ook klaar voor een spannend duel, maar tot verbazing van iedereen weet ON de uitploeg in de eerste helft compleet te overklassen.

Volledigheid

De gevreesde aanval van de uitploeg, vorig seizoen goed voor 100 doelpunten, weet de sterk spelende achterhoede van ON geen enkele keer stuk te spelen. De tweede helft wordt eigenlijk alleen nog maar voor de volledigheid gespeeld. Mert Saricicek vervult met twee doelpunten een belangrijke rol bij de Almeloërs. De 20-jarige linksbuiten is dan ook content na afloop. ,,Al had ik wel wat meer tegenstand verwacht", vertelt hij. "Zij hadden al veel goals gemaakt en nog geen club had tegen Bergentheim gescoord, dus we wisten dat het vandaag moest gebeuren. We hebben goed getraind afgelopen week. Dat ik er dan twee maak, dat voelt goed. We willen zo lang mogelijk ongeslagen blijven zodat we volgend jaar terugkeren in de tweede klasse."

Beste spel

Vorig jaar moest ON in Voorwaarts z'n meerdere erkennen, maar dit jaar hoopt de ploeg wel bovenaan te eindigen in de derde klasse D. Een 4-0 overwinning op een directe concurrent komt dan natuurlijk als geroepen. Dat weet ook trainer Peter Bokma, die alweer bezig is aan zijn vijfde seizoen. "De eerste helft hebben we ons beste spel van het seizoen gespeeld", geeft hij aan. "We zakten iets meer in dan normaal, zodat zij de ruimte kregen om het spel te maken. In de tegenstoot wilden we toeslaan en dat lukte gelukkig ook. Het is een verdiende overwinning."

De 52-jarige coach denkt echter niet dat zijn ploeg het hele jaar ongeslagen kan blijven. "Dat gaat niet gebeuren, maar tot nu toe hebben we wel telkens verdiend gewonnen. Al was het vorige week op het nippertje, tegen tien man in de laatste minuut."

Kampioen?

Het geluk van een toekomstig kampioen? Bokma hoopt in ieder geval dat Oranje Nassau volgend jaar weer in de tweede klasse acteert.