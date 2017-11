Periode glipt ON door de vingers

De gemoederen liepen zaterdag hoog op nadat scheidsrechter Gerard Jansen floot voor het eindsignaal. Verschillende spelers van Oranje Nassau (ON) stormden op de arbiter af om verhaal te halen. De matig fluitende leidsman was in de ogen van de Almeloërs de gebeten hond in Nijverdal. Met discutabele beslissingen, vaak in het nadeel van ON, drukte Jansen een stempel op de wedstrijd. Waar de Almeloërs vooraf hoopten op een feestje, eindigde het bezoek aan SVVN daardoor in een deceptie voor de koploper van de derde klasse D.

Scheidsrechter

Oranje Nassau-trainer Peter Bokma was na afloop niet te spreken over het optreden van de scheidsrechter, maar laakte ook het spel van zijn eigen ploeg. "De scheidsrechter was veruit de slechtste man op het veld, maar wij waren ook niet goed", vond de 52-jarige oefenmeester. ,,Het is ongelofelijk dat er zo'n scheidsrechter op zo'n belangrijke wedstrijd wordt gezet. Maar ik wil het verlies niet alleen daaraan wijten. We hebben vandaag vooral van onszelf verloren. We laten ons te veel meeslepen in de frustraties. Voetballend heeft SVVN bovendien weinig gebracht, maar ze winnen door kapitale fouten van ons. Het is te gek voor woorden dat we in de eerste zes wedstrijden van het seizoen maar vier doelpunten tegen krijgen en dat we er nu drie moeten incasseren. We moeten maar eens goed in de spiegel kijken."

Bokma zag zijn ploeg voor rust op felheid afgetroefd worden door SVVN. De Nijverdallers kwamen tot drie keer toe op voorsprong. Met name de tweede en derde treffer kon Oranje Nassau zichzelf aanrekenen. De 2-1 van Melvin Hulsman viel uit een hoekschop die werd weggegeven door een slippertje van ON-doelman Thom te Riet, terwijl de sluitpost een kwartier voor tijd het antwoord schuldig moest blijven op een inzet van Jimmy Scharphof. Daar ging een verkeerde terugkopbal van een ON-speler aan vooraf. Mustafa Köksu hielp de Almeloërs twee keer terug in de wedstrijd. Oranje Nassau kreeg via Patrick Ponsteen ook kansen op meer, maar tot twee keer toe zag de aanvaller dat een inzet van de lijn werd gehaald.

Feest bij SVVN

Waar de frustraties na afloop de boventoon voerden bij Oranje Nassau was het feest in de kleedkamer van SVVN. De overwinning op de tot zaterdag ongeslagen koploper smaakte zoet voor de ploeg van trainer Bart Ester.

,,Voetballend was Oranje Nassau de betere ploeg, maar er komt meer bij kijken dan alleen dat", sprak Ester. ,,Wij hebben vandaag ontzettend veel strijd geleverd. Dat vond ik mooi om te zien, want daar trainen we elke dinsdag op door veel korte duels uit te vechten." Met een biertje in zijn hand genoot Ester na van de overwinning. Door de overwinning mag SVVN zich even de beste club van de gemeente Hellendoorn in de derde klasse D noemen. Op de ranglijst blijven de groenen DES en v.v. Hellendoorn voor. ,,Dat telt hier", zei Ester. ,,Volgende week komt Hellendoorn op bezoek. Reken er maar op dat die nu met knikkende knieën deze kant opkomen."