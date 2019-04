Periodetitel blijft voor Holten in zicht

Het is dit seizoen bij Holten telkens hetzelfde liedje als de vierdeklasser punten verspeelt. "Er had meer ingezeten", zei trainer Richard van Dellen ook gistermiddag na het 1-1 gelijkspel bij Lettele. Holten was voor de rust de betere ploeg, maar Lettele scoorde. En in de tweede helft lieten de bezoekers te veel kansen liggen op de gelijkmaker. Pas in de slotminuut kopte Bas Tuitert de 1-1 binnen.