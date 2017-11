Peter de Vries en KOSC langer met elkaar door

Jan Megelink komt bij FC Aramea totaal andere cultuur tegen

10:52 ENSCHEDE - Hij loopt inmiddels al heel wat jaren mee als trainer in het amateurvoetbal. Hector, Oldenzaal, EMOS, Enschedese Boys, Wilhelminaschool, Saasveldia: overal waar hij zat, heeft Jan Megelink (61) het naar zijn zin gehad. "Ik ben tot dusver ook nog nergens ontslagen. Dat zegt wel wat. Over de clubs, maar toch ook wel over mij."