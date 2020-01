PH beleeft een frustrerende middag en verliest

Tierend en hoofdschuddend beent PH-aanvoerder Stefan Olde Olthof na 90 frustrerende minuten van het veld. De onmacht over het eigen spel en de ergernis over de tegenstand van Den Ham komt eruit. Na een korte nazit in de dug-out is hij al snel weer bij zinnen. “We wisten wel een beetje wat we konden verwachten, maar zij hadden echt geen enkele intentie om te voetballen. Heel jammer, want we waren goed begonnen in de tweede periode en lopen nu weer achter de feiten aan.”