PH kroont zich tot winterkampioen na pittig potje tegen Hellendoorn

PH en Hellendoorn gingen zaterdagmiddag niet als vrienden uit elkaar. De koploper wist de eveneens nog ongeslagen achtervolger Hellendoorn een nederlaag toe te brengen: 2-1. De verliesbeurt in de strijd om de koppositie deed Hellendoorn pijn. Maar de bezoekers baalden niet alleen van de nederlaag in Almelo. Trainer Bart Benneker van Hellendoorn ergerde zich aan het gedrag van de thuisploeg. ,,De spelers van PH zijn licht ontvlambaar. Dat had ik ook al van andere trainers gehoord”, zei Benneker, die met Hellendoorn zijn eerste competitienederlaag incasseerde.