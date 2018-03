PH verspeelt eerste punten van dit seizoen

PH begon sterk aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong via Daan Morsink. Binnen drie minuten maakte Niels Lubbers namens Bruchterveld de gelijkmaker. Daarna kreeg PH enkele goede kansen om met een voorsprong de rust in te gaan. Na de hervatting waren de ploegen aan elkaar gewaagd. PH kwam op 2-1 door een treffer van Jeroen Schwarte. Drie minuten voor tijd scoorde A-junior Max Smit de gelijkmaker namens Bruchterveld. PH had de wedstrijd daarna nog kunnen verliezen, want Bruchterveld liet twee opgelegde kansen op de 3-2 onbenut.

Reactie trainer PH

PH-trainer Roy Bouck: "We hadden in de eerste helft al ruim voor moeten staan, maar uiteindelijk kunnen we met deze uitslag leven. De doelstelling is kampioen worden en dat hebben we later bijgesteld naar ongeslagen kampioen worden. Dat kan volgens mij nog steeds. We hebben het wel eens gehad over 66 punten. Dat zou mooi zijn geweest, maar we liggen hier niet wakker van."