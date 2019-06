Pijnlijk afscheid uit vierde klasse voor voetbalclub Erix

BECKUM - Erix is gedegradeerd naar de vijfde klasse. Hoeve Vooruit bleek in nacompetitiefinale met 3-2 te sterk voor de ploeg uit Lievelde.

Erix moet de vierde klasse verlaten. De ploeg uit Lievelde is gedegradeerd. In de nacompetitiefinale was vijfdeklasser Hoeve Vooruit gistermiddag met 3-2 te sterk.

Door die uitslag promoveert Hoeve Vooruit en slaat Erix de omgekeerde weg in. De nederlaag deed pijn. Vanzelfsprekend. Blijdschap was er bij Hoeve Vooruit. Maar niet alleen de spelers en staf van die club juichten. Het publiek in Beckum strooide nog wat zout in de wonden.

Kampioen

TVO uit Beckum was gastheer van deze twee ploegen, die streden om een plek in de vierde klasse. Die club werd een week eerder kampioen in dezelfde klasse waarin Erix uitkwam. Erix werd op de laatste speeldag met 12-0 verslagen door UDI.

UDI was de concurrent van TVO in de titelstrijd. Uiteindelijk werd TVO wel kampioen, maar na afloop spraken ze in Beckum er schande van dat Erix met twaalf doelpunten verschil had verloren. "12-0! 12-0! 12-0!", riep het sarrende publiek van TVO bij het vertrek van de spelers van Erix naar de parkeerplaats. Hun aftocht uit Beckum was pijnlijk.

Akkoordje

Trainer Bjorn Zweerink van Erix begrijpt dat die bizarre uitslag de wenkbrauwen deed fronsen in het kerkdorp tussen Haaksbergen en Hengelo. Maar hij zegt dat zijn ploeg het niet op een akkoordje heeft gegooid met UDI. "Nee, vorige week stond er een ander elftal in het veld. We hebben met veel spelers van het tweede team gespeeld. Voor ons stond er niets meer op het spel. Ook stonden bij ons drie spelers op scherp. Die hebben vorige week niet gespeeld om het risico op een schorsing te voorkomen", aldus Zweerink.

Na de afgang op de laatste speeldag in Enschede dreigde ook de nacompetitiefinale op een sof uit te draaien. Erix stond halverwege het duel met 2-0 achter. Op die tussenstand viel weinig af te dingen. Na de pauze speelde Erix beter. De ploeg van Zweerink zette meer druk. De aansluitingstreffer viel kort na de rust en vlak voor tijd kwam Erix zelfs op 2-2.

"Ik vond dat wij daarna de winnende treffer hadden kunnen maken", sprak Zweerink. Maar dat verlossende doelpunt kwam er niet. Er werd nog wel gescoord na de gelijkmaker, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Aanvaller Jeffrey Kroeze van Hoeve Vooruit ging op avontuur en werd in het strafschopgebied gevloerd door Wouter ten Have. De strafschop werd onberispelijk raak geschoten door Niels Karnebeek: 2-3. Daardoor voorkwam Hoeve Vooruit een verlenging.

Afscheid

Zweerink laakte na afloop het optreden van arbiter Marcel Besselink. "In de tweede helft hadden wij een penalty moeten krijgen. Een speler van Hoeve Vooruit maakte hands. Ook was er te weinig blessuretijd. Hij trok er maar drie minuten bij", baalde Zweerink, die na drie seizoenen afscheid neemt van Erix. Hij had de club graag willen behouden voor de vierde klasse.