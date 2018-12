Pijnlijke nederlaag voor RSC geen ramp

Gejuich klinkt er nauwelijks als aanvaller Danny Oude Lashof na 82 minuten het net weet te vinden. Een meesmuilend ‘het kan nog’ en ‘nog maar vier doelpunten’ klinkt er wel vanaf de tribune. Kort nadat RSC in Almelo eindelijk weet te scoren prijkt er immers een 5-1 tussenstand op het scorebord. Dat Oude Lashof de Rossumse eer redt is niet eens een doekje voor het bloeden. De nummer twee van de vierde klasse A loopt in Almelo immers tegen de eerste competitienederlaag aan en doet dat op pijnlijke wijze.