Platte wagens, bierdouches en hossende spelers; de kampioenenparade is eindelijk terug van weggeweest

Het is al bijna drie jaar geleden… Op maandag 27 mei 2019 stond de cover van het sportkatern van deze krant in het teken van de kampioenen in het amateurvoetbal. Volop spetterende foto’s vol vreugde van elftallen die het seizoen afsloten op de eerste plek. Niemand die op dat moment kon vermoeden dat het wachten op de eerstvolgende kampioensfeestjes tot mei 2022 zou duren. Platte wagens? Ze bleven de afgelopen jaren ergens in een stal vol stof. Bierdouches, hossende spelers en uitzinnige supporters? Het bestond een tijd niet meer. Twee seizoenen werden vanwege corona niet afgemaakt en er was ook volop twijfel of de huidige competitie wel het einde zou kunnen halen. Gelukkig kwam er eind januari goed nieuws. De route met inhaalduels was na de winterstop lang en zwaar, maar er kon tenminste weer gespeeld worden en het einde is nu in zicht. Dus kan het gereken ook beginnen. Nog drie speelronden te gaan in de meeste klassen, welke teams zouden in theorie komend weekeinde kampioen kunnen worden?