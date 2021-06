Prachtige affiches voor derdedivisionisten Excelsior’31 en HSC’21 in de voorbereiding

Oranje in Twente Twente warm bad voor topploegen: deze 5 clubs en landen gingen Oranje voor

6 juni DE LUTTE - Nog precies een week, dan begint het EK voetbal. Het Nederlands elftal verblijft de komende dagen in het landhuishotel De Bloemenbeek, waar de laatste puntjes op de i worden gezet richting een glorieus toernooi. Daarvoor is De Lutte de ideale plek. Deze internationale topclubs en landenteams gingen Oranje voor met een trainingskamp in de grensplaats.