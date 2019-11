Prijsschieten voor GFC: elke zes minuten een doelpunt

Veertien treffers in een wedstrijd: dat is een gemiddelde van één doelpunt per iets meer dan zes minuten. "Maar na vijf minuten stonden we al met 3-0 voor", blikte GFC-aanvaller Olaf Siegers terug op de galavoorstelling van de ploeg uit Goor tegen BZSV Blauwwitters. Siegers maakte de 1-0, 2-0 en 3-0 en scoorde na de pauze de 6-0, 7-0 en 10-0. ,,M'n eerste drie balcontacten leverden allemaal een doelpunt op. Ik grapte toen richting de trainer dat hij me misschien maar beter kon wisselen, beter voor mij werd het toch niet meer. Daarna ging inderdaad niet meer alles erin, maar ik maakte er nog wel drie goals bij."

Scorebord

Met 14-0 winnen, het was ook voor GFC bijzonder. 'De twitteraarster heeft helaas ook kantinedienst en kan de stand tussen de biertjes niet bijhouden. Het scorebord staat nu op 9-0', stond zaterdag met gevoel voor humor op het twitteraccount van de club. Na de 9-0 werd het trouwens weer '0-0'. "Want op het scorebord kunnen geen dubbele cijfers", zei Siegers lachend. "Er stond uiteindelijk 4-0, maar dat moest dus 14-0 zijn."

4-0 stond het halverwege. De wedstrijd was toen al lang en breed beslist. Toch plaatste trainer Romano Lammertink een kritische noot. "En dat was terecht, want we hadden in die eerste helft vaker kunnen scoren", zei Siegers. "In de tweede helft waren we effectiever."

GFC kende geen medelijden met Blauwwitters. Siegers: "Ik zei op een gegeven moment tegen hun aanvoerder: 'Dit is niet jullie dag'. Ze hadden het ook wel iets beter neer kunnen zetten om de schade te beperken."

GFC profiteerde, zeker na rust, optimaal van de ruimte. "We zitten in een klasse waarin de onderlinge verschillen groot zijn. Sommige teams zijn sterk, andere echt een stuk minder. Het doelsaldo kan wel eens beslissend worden in de strijd om het kampioenschap. Vandaar dat we geen gas terugnamen."

Titelstrijd

Het kampioenschap is de missie van GFC. De hoofdmacht maakte in de zomer de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal, begon daardoor in de kelder (vierde klasse), maar wil zo snel mogelijk omhoog. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo verloor GFC al twee keer, en de ploeg staat na zeven wedstrijden op de vierde plaats. Siegers maakt zich nog geen zorgen. "Het is vroeg in het seizoen."