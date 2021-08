Prima begin in de hoofdklasse voor DETO

Beide ploegen begonnen wat aarzelend na zo’n lange tijd zonder competitievoetbal. Het was DETO dat het eerst uit zijn schulp kroop. Kai Wesselink zag zijn inzet ternauwernood gekeerd worden door de doelman van NSC en Ferdi ter Avest trof de paal. Kort daarna was het wel raak. Ter Avest gaf fraai voor aan Coplan Soumaoro, die onberispelijk raak schoot.

DETO kwam op slag van rust in een zetel. Wesselink werd hard neergehaald en NSC-speler Dean Lourensz kon met rood vertrekken. Het werd nog mooier voor de pauze. De ervaren Tim Pothast, dit seizoen nieuw in Vriezenveen, schoot een vrije trap vanaf twintig meter prachtig in de kruising.