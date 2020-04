Promotie aanvragen in het amateurvoetbal? Deadline naar voren gehaald

In eerste instantie konden clubs tot 1 juni een verzoek indienen bij de KNVB. Dat gebeurde volop. ‘Om zo snel mogelijk een goed overzicht te krijgen van de competitie-indelingen in de categorie A van volgend seizoen is besloten de deadline voor verzoeken om in een hogere/lagere klasse uit te komen naar voren te halen’, laat de KNVB weten. ‘Verenigingen die geen verzoek doen worden komend seizoen ingedeeld op hetzelfde niveau waarop zij dit seizoen al uitkwamen. Voor de duidelijkheid; het gaat hierbij om het opvullen van vrijgekomen plaatsen in een hogere/lagere klasse als gevolg van terugtrekkingen, fusies, wijzigen van speeldagen, etc. Verenigingen die een verzoek indienen kunnen we dus niet op voorhand een plek garanderen.’