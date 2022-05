Promotie naar de tweede divisie? Het kan ‘gewoon’ nog voor Excelsior’31 en HSC’21

Excelsior’31

Derde divisie zaterdag

Resterende wedstrijden: SteDoCo-thuis (woensdag 25 mei, 20.00u), ACV-uit (28 mei, 14.30u), ODIN’59-thuis (4 juni, 14.30u).

Vier nederlagen uit de afgelopen vier duels, dat Excelsior’31 niet in de beste fase van het seizoen zit is een understatement. Toch staat de Rijssense nummer acht van de ranglijst maar drie punten achter op de vierde plek. Wat die vierde plek aan het einde van de rit waard is? Zeer waarschijnlijk nacompetitie. Koploper FC Lisse is hard op weg naar het kampioenschap (zeven punten voorsprong) en staat bovenaan in de derde periode. Die periodetitel gaat, uitgaande van het kampioenschap voor FC Lisse en dat ze daarbij de derde periode winnen, naar de hoogstgeklasseerde ploeg in de eindstand zonder periode. De huidige nummers twee (Sparta Nijkerk) en drie (Sportlust’46) in de derde divisie hebben er al eentje, dus komt de nummer vier in aanmerking. Onder meer ACV, zaterdag de tegenstander van Excelsior’31, is ook kanshebber. ACV heeft in de reguliere stand een punt meer dan Excelsior’31 en staat in de derde periodetitel tweede op vier punten achterstand van FC Lisse. Er is dus nog van alles mogelijk voor Excelsior’31, maar de ploeg is daarbij ook afhankelijk van resultaten van andere teams.