Promotiewedstrijd sv Delden in beeld bij KNVB

AMATEURVOETBAL KNVB reageert op kritiek nacompeti­tie: 'Tweede wedstrijd vaak overbodig'

15:14 ENSCHEDE - De nacompetitie in het amateurvoetbal zag er dit seizoen anders uit dan in de voorgaande jaren. Dit jaar geen tweeluiken meer met uit- en thuisduels, maar telkens één finale op één locatie. Verliezend finalist NEO bezorgde de KNVB zondag een flinke dosis aan kritiek over de nieuwe opzet. De club uit Borne gaf onder meer aan dat clubs die in de nacompetitie nu een uitwedstrijd moeten spelen een mooi kantinebedrag mislopen.