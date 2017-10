Promovendus ASV'57 heeft goals nodig

De teleurgestelde gezichten bij de spelers van ASV'57, vlak na de uitwedstrijd bij SVVN, spraken zaterdagmiddag boekdelen. Dat de bezoekers uit Aadorp slechts een punt in plaats van drie punten pakten, was ronduit merkwaardig te noemen. Aanvoerder Joël Wassink baalde van het resultaat, maar niet van het vertoonde spel. ,,We speelden een goede pot en waren met name de eerste helft de betere ploeg", zei Wassink.

ASV kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de vierde klasse en zag daardoor veel nieuwe spelers overkomen. Alleen topscorer Jeroen Schwarte vertrok. Hij stapte over naar PH, dat als nieuwe zaterdagploeg begonnen is in de vierde klasse.

Oudgediende

ASV verwelkomde veel nieuwe spelers, onder wie Enes Akpinar (DRC'12) en de pas 19-jarige spits Lars Stokman (Quick'20). Overigens is oudgediende Mesut Hoklek terug bij ASV. Hij had in Nijverdal vlak voor rust de grootste kans van de eerste helft.