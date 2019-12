Protos Weering zaaltoernooi: DOS’37 door naar volgende ronde

Uit het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia plaatsten, behalve DOS’37, ook Mariënberg en Bruchterveld zich voor de volgende ronde. In totaal begonnen honderd teams aan het evenement, nog vijftig zijn in de race voor de eindzege. Op donderdag 2 januari gaat het toernooi vanaf 18.00 uur verder. Dan zijn er in tien verschillende sporthallen wedstrijden. DOS’37 speelt dan in sporthal Carrousel in Ommen. Bruchterveld komt in actie in sporthal De Beek (Hardenberg), Marienberg in Het Activum (Hoogeveen).