Protos Weering zaaltoernooi: DOS’37 nog altijd in de race

Honderd ploegen begonnen bijna een week geleden aan het toernooi. DOS’37 speelt zaterdag in sporthal Het Activium in Hoogeveen. Ook Bergentheim doet nog altijd mee voor de eindzege en is zaterdag een van de tegenstanders van DOS in de poule in Hoogeveen. Bruchterveld is de derde en laatste overgebleven ploeg in het toernooi uit het verspreidingsgebied van TC Tubantia. Bruchterveld speelt zaterdag in sporthal De Eendracht (Zwartemeer).