Protos Weering zaaltoernooi: regionale teams uitgeschakeld

Bergentheim, de laatst overgebleven regionale ploeg, strandde woensdagavond. In totaal deden 100 teams uit Oost- en voornamelijk Noord-Nederland mee aan het Protos Weering zaaltoernooi. Daarvan zijn er nog zes over. De finaleronde in sporthal Angelslo in Emmen begint zaterdag om 11.30 uur. Om 17.00 uur is de wedstrijd voor de eerste en tweede plaats.