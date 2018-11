PW heeft nu al meer punten dan vorig seizoen

Berghuizen: afscheid met een kampioen­schap?

21 november OLDENZAAL - Ooit speelde Berghuizen in de eerste klasse, sinds dit seizoen komt de club uit in de kelder van het zondagvoetbal. Het eerste jaar in de vijfde klasse wordt hoe dan ook meteen het laatste, want de club is vanaf de zomer 2019 te bewonderen in het zaterdagvoetbal.