Quick'20 begint slecht aan cruciaal tweeluik; degradatie dreigt

De eerste kans in het duel was voor Quick, maar de goalie van Halsteren stompte de bal goed uit zijn doel. Kort daarna noteerde ook de thuisploeg de eerste mogelijkheid, maar de stand bleef nog gelijk. Toch noteerde de thuisploeg de eerste treffer van de avond. Na een ruim kwartier spelen zette spits Josimar Pattinama de 1-0 op het scorebord na een snelle counter. Even daarvoor schoot Quick de bal net over het doel van de thuisploeg. Alsof die domper al niet groot genoeg was voor Quick’20, moest Jeroen Visscher het veld in het eerste bedrijf al geblesseerd verlaten. Visscher begon al niet fit aan het duel. In het thuisduel met Hollandia van zondag was hij nog van groot belang met de winnende en beslissende treffer.