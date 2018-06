Quick'20 blijft in de derde divisie na spektakelstuk

OLDENZAAL - Quick'20 leek zondagmiddag te degraderen uit de derde divisie. De ploeg van trainer Michel Steggink verloor donderdag al nipt bij Halsteren en kwam zondag met 2-0 achter in Oldenzaal. Door een geweldige comeback blijft Quick'20 echter actief in de derde divisie. Jan Willem Kamp kroonde zich tot matchwinner.

Quick'20 kende een vreemd seizoen. Het begon dramatisch en pakte voor de winterstop amper punten. Op de helft van de competitie leek Quick'20 dan ook al afgeschreven. Dit jaar kwam Quick'20 echter in een flow terecht en daardoor klom het beetje bij beetje omhoog. Even leek het erop dat de Oldenzalers zich zelf direct veilig speelden, maar dat voorkwam concurrent HSC'21 op de laatste speeldag. Op doelsaldo moest Quick de nacompetitie in.

In de eerste ronde rekende Quick met moeite met Hollandia af. Halsteren leek over twee duels echter te sterk. Donderdag verloor Quick nipt met 1-0 en ook zondagmiddag was de hoofdklasser aanvankelijk sterk. Via Abdoe Abdenbi kwamen de Brabanders tien minuten voor rust op voorsprong.

Gelijk na rust verdubbelde hij de score, waardoor het gespeeld was op sportpark Vondersweijde. Quick'20 maakte na de 0-2 echter gelijk de 1-2 uit de kluts, waarbij het niet helemaal duidelijk was wie er scoorde. Dat zorgde voor een flinke opleving, want even later raakte Quick nog de paal. Dat zorgde niet voor de gelijkmaker, maar een inzet van invaller Alessio Pinna even later wel, waardoor Quick'20 opeens weer helemaal meedeed. Tien minuten voor tijd zette Jan Willem Kamp Quick'20 zelfs op voorsprong, waardoor de wedstrijd met dertig minuten werd verlengd.

In die verlenging was Quick'20 veel beter dan de gasten. Vlak na het begin van de tweede helft van de verlenging maakte Kamp zijn tweede van de middag en de bevrijdende treffer voor Quick'20.

Quick'20 - Halsteren 4-2 n.v. 3-2 (0-1).

36. Abdenbi 0-1, 47. Abdenbi 0-2, 49. eigen goal 1-2, 64. Pinna 2-2, 78. Kamp 3-2. 107. Kamp 4-2.