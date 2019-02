Quick’20 boekt belangrijke overwinning in degradatiestrijd

De Oldenzalers begonnen aanvallend en waren gevaarlijk via corners. Jasper-Ewout van Breemen-Schneider kreeg de 1-0 op zijn naam door een voorzet van Frank Eulderink vrijstaand binnen te tikken. Bij de 2-0 was Van Breemen-Schneider de aangever. Wesley van Houten kopte de bal achter de doelman van HBS. Daarna bleef de thuisploeg doorgaan met kansen creëren en scoren. Melvin Degenaar maakte er in de 51ste minuut 3-0 van door te profiteren van slecht verdedigen. Het laatste half uur ontstonden kansen voor de gasten waarvan er een omgezet werd in een goal. Uit een counter in de slotminuten vergrootte Eulderink de stand. Het verschil op de ranglijst tussen nummer laatst Quick en HBS, dat twee plaatsen hoger staat, is inmiddels een punt.