Quick'20 boekt overtuigend een spaarzame uitoverwinning

De drie goals vielen in de eerste helft via de ploeg die dit seizoen tot zondag slechts één uitduel won (1-2 bij EVV). Na twee minuten had Jip Kemna zijn ploeg al op voorsprong gezet tegen het team dat eerder dit seizoen met 0-1 zegevierde bij Quick. 'Zijn we wakker', vroeg de Twitteraar van Dongen zich af. Blijkbaar niet. In het restant van het duel liep Quick uit naar 0-3 door goals van Frank Eulderink op sportpark de Biezen.