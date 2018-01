Quick'20 doet plots weer mee: 'Het is alles of niets'

OLDENZAAL - Quick'20 pakte zes punten uit de laatste drie competitiewedstrijden en dat is voor de Oldenzalers een ongekende weelde dit seizoen. De hekkensluiter van de derde divisie doet ineens weer mee om lijfsbehoud. Doelman Felix van Berkel (30) weet dat het nu elke week 'alles of niets' is.

Twee keer winst in de laatste drie duels. Is het lek boven?

Van Berkel: "Het begint er op te lijken, ja. Het was dan ook broodnodig. We staan nog altijd vier punten achter op een plek die geen rechtstreekse degradatie betekent. Tegen OFC kregen we nog een flinke oorwassing (6-1 verlies, red.) en had ik pijn in mijn rug van het ballen vissen, maar afgelopen zondag boekten we een lekkere overwinning bij middenmoter EVV (2-1). Daar legden we er veel energie en overtuiging in."

Nu is jullie eerste doel dus het halen van plek zestien?

"Ja, en dat zie ik wel gebeuren. We hebben er veel punten voor nodig, maar zonder geloof komen we nergens. Het maakt ons ook niets uit hoe we erin blijven, als we er maar in blijven."

Vorig jaar was Quick één van de revelaties, met plek zes tot gevolg. Waardoor gaat het dit seizoen zoveel lastiger?

"We konden duels vaak niet omzetten in ons voordeel in de eerste seizoenshelft, onder meer omdat we te weinig scoorden. Dat wordt in de derde divisie al gauw dodelijk afgestraft. In de thuiswedstrijd tegen Dongen kregen we bijvoorbeeld een aantal opgelegde kansen, maar scoorden we niet. Dongen kreeg precies één mogelijkheid en schoot wel raak. Maar goed, terugkijken heeft geen zin. Afgelopen zondag slaagden we er wel in om de wedstrijd naar onze hand te zetten. We hebben niets meer te verliezen en kunnen het alleen maar beter doen. Daarbij hebben we iedereen nodig."

Jullie bleven vanaf de competitiestart 14 duels zonder winst. Is er binnen de groep wel eens getwijfeld aan de aanstelling van trainer Michel Steggink?

"Voor mij bestond en bestaat daar geen discussie over. Natuurlijk moeten we kritisch naar elkaar kijken, maar we hebben vertrouwen in elkaar. Meestal lag het namelijk aan onszelf, niet aan de trainer. Ik snap wel dat de verwachtingen na zo'n mooi seizoen (onder René Nijhuis, red.) wat hoger waren, maar soms hebben veranderingen tijd nodig. We moeten zorgen dat we erin blijven en dan kunnen we volgend jaar verder bouwen."

Zondag komt De Meern naar Oldenzaal. Zij hebben vijf punten meer en zijn dus een concurrent.

"Klopt, dus die mogen we niet verliezen. Acht punten of twee punten, dat is nogal een verschil. Vanaf nu is het elke wedstrijd alles of niets. Ik schat onze kansen goed in en ga er vanuit dat wij ook volgend jaar in de derde divisie uitkomen."