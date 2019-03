Quick’20 fors onderuit, knappe zege HSC’21

GOES moest lang reizen voor het duel in Oldenzaal, maar was wel meteen scherp. Al in de tweede minuut viel de 0-1. Bij rust was het al 0-3 en speelde het tegen degradatie strijdende Quick een verloren wedstrijd. Kort voor tijd viel de 0-4. De ploeg uit Oldenzaal pakte in de laatste vier duels geen enkel punt.