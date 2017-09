Quick'20: gifbeker moet helemaal leeg

Volledig scherm Jelle Leenders begrijpt er niets van, maar de verdediger van Quick'20 moet toch echt inrukken met rood. © MarcelTerBals/mtb-sport.net/photos

Kansen niet benutten is kenmerkend voor de ploeg van trainer Michel Steggink dit seizoen. Oké, Quick krijgt niet schrikbarend veel doelpunten tegen, maar er wordt simpelweg niet gescoord. En dat breekt de ploeg op. Want ook na speelronde vijf is het wachten nog altijd op de eerste overwinning. "Op een gegeven moment zit ook echt alles tegen. Het lijkt wel alsof de gifbeker helemaal leeg moet."

Het duurde even voordat hij uit de kleedkamer was, gelegenheidsaanvoerder Jeroen Visscher, die door afwezigheid van Ryan Snelders de aanvoerdersband droeg zondag. "Er moest een aantal jongens bij de dopingcontrole langs, dus daar was het wachten op. Bij mijn weten was dat voor de eerste keer bij Quick'20", aldus de middenvelder. Visscher maakt een hoop nieuwe dingen mee dit seizoen, waaronder ook het voetballen in de onderste regionen van de derde divisie. "Ik speel hier nu zes jaar, maar ik heb nog niet eerder onderin gevoetbald met Quick. Ik vind dat wel moeilijk."

Met een productie van slechts drie doelpunten doet alleen Jong De Graafschap met twee treffers het in aanvallend opzicht slechter dan de Oldenzalers. Quick zag afgelopen zomer 28 doelpunten vertrekken naar HHC in de persoon van Rens van Benthem. Dat gemis is groot, merkt ook Visscher. "Rens bleef maar gaan. Hij is echt een spits die een bal vast kan houden. Tot nu toe is het voorin wat statisch en wacht iedereen op de bal. Maar ook het vertrek van Sergio Babb merk je: een ervaren kracht die voor de nodige sturing zorgde achterin."

Steggink moet het dit jaar met iets minder ervaring doen in de punt van de aanval. De pas 19-jarige Jip Kemna, die gisteren na een kwart wedstrijd uitviel met liesklachten, moet er met zijn doelpunten mede voor zorgen dat Quick'20 uit de onderste regionen vandaan komt. Druk voor de tiener? "Die druk wil ik hem niet opleggen", aldus Steggink. "Daarom heb ik hem bewust de eerste wedstrijden van het seizoen niet gebracht. Iedereen gaat hem vergelijken met Rens, maar dat is absoluut niet terecht."