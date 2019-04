Quick'20 houdt hoop, maar heeft heel snel punten nodig

André Paus was zondag precies een maand hoofdtrainer van Quick'20. De oogst onder zijn bewind: drie gelijke spelen (onder meer bij titelkandidaat Jong Volendam) en sinds zondag een nederlaag. Hercules won geflatteerd met 3-0 in Oldenzaal. Tegen datzelfde Hercules begon Paus een maand geleden aan zijn klus bij Quick die moet leiden naar handhaving in de derde divisie. Begin april speelde Quick met 1-1 gelijk in Utrecht. ,,In de uitwedstrijd hadden we minder te vertellen dan nu", merkte de coach na afloop op. Dat zei ook middenvelder Luc Stolker. ,,Hercules had een paar weken geleden veel meer balbezit en werd veel vaker gevaarlijk. Dit keer hadden wij het initiatief."