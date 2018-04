Quick'20 houdt knap drie punten in eigen huis tegen hoogvlieger

Cuijk had fijne herinneringen aan de vorige ontmoeting met de Oldenzalers, 4-1 winst en tweede periodetitel binnengesleept in de Derde Divisie. Dit was allesbehalve garantie voor goals in de eerste helft van de return: 0-0. De thuisploeg kreeg de grootste kansen via standaardsituaties en Cuijk via de omschakeling.