Quick'20 in feestkostuum naar Hengelo

#HéScheids | VIDEO Heerlijk lobje bij GFC, machtige solo bij Bon Boys

25 februari ENSCHEDE - Een foutje van Markelo wordt prachtig afgestraft door Tim Wassink van GFC. Een demarrage van Mika Beukert van Bon Boys in de laatste minuut. RKZVC scoort als de keeper last heeft van de zon. Ook het afgelopen voetbalweekeinde zat vol met opvallende gebeurtenissen. Herbeleef de meest bijzondere momenten in deze video.