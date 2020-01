Quick’20 knokt zich tegen SDO terug uit verslagen positie: 4-5

Quick’20 had in de eerste helft weinig in te brengen tegen SDO. Bij rust stonden de Oldenzalers met 3-0 achter. Na de pauze kon Quick iets terug doen. Jelle Leenders maakte er in de 50ste minuut 3-1 van. Frank Eulderink bracht acht minuten later de spanning terug in de wedstrijd: 3-2. Maar vier minuten later was het verschil weer twee doelpunten: 4-2. Quick liet het er niet bij zitten. In de 70ste minuut wist Cem Köse het net te vinden: 4-3. En daar bleef het niet bij: Melvin Degenaar scoorde twee keer vlak achter elkaar: 4-5.