Quick'20 krijgt lesje in effectiviteit

Quick'20 kreeg op eigen veld een lesje in effectiviteit. Waar de Oldenzalers de kansen lieten liggen, sloeg Blauw-Geel'38 wel toe. Waar Jip Kemna in de openingsseconden een grote kans kreeg, scoorde Blauw-Geel'38 na 4 minuten wel. Joey Hellstern profiteerde van de ruimte die hij kreeg. Na een kwartier ging Quick opnieuw in de fout en weer was het Hellstern die kon scoren.